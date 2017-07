Notfälle : 65 Insassen aus Seilbahn über dem Rhein gerettet

Schock für 65 Fahrgäste bei der Seilbahnfahrt in luftiger Höhe über dem reißenden Rhein: Bei bestem Ausflugswetter am Sonntagnachmittag verkeilt sich eine der 32 Kabinen und macht damit eine Rückfahrt an den Drahtseilen unmöglich. Die Kölner Feuerwehr startete eine Rettungsaktion. Da ein Großteil der Kabinen über dem Rhein festhing, mussten zahlreiche Fahrgäste aus großer Höhe auf ein Feuerwehrschiff abgeseilt werden. Andere wurden über Drehleitern gerettet.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 00:36 Uhr