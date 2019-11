Kriminalität : 730 Kilo Heroin sichergestellt - Wert 52,3 Millionen Euro

Avatar_prignitzer von dpa

13. November 2019, 19:07 Uhr

Slowenische und ungarische Drogenfahnder haben in einer gemeinsamen Aktion 730 Kilo reines Heroin sichergestellt. Der Wert des Rauschgifts sei mit 52,3 Millionen Euro zu veranschlagen, teilten Vertreter der ungarischen und der slowenischen Polizei mit. Es habe sich um den größten Heroinfund in Ungarn seit 20 Jahren gehandelt, hieß es weiter. In Budapest wurde ein 47-jähriger Ungar verhaftet, gegen den als Empfänger der Drogenlieferung ermittelt wird. Die Lieferung hatten slowenische Fahnder nach Hinweisen aus Ungarnim slowenischen Adriahafen Koper entdeckt.