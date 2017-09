Wetter : Abgeschwächter Wirbelsturm «Irma» zieht weiter

In Florida haben nach dem Hurrikan «Irma» die ersten Aufräumarbeiten begonnen. Das Ausmaß der Schäden wird dort nach und nach sichtbar. In der Nacht bewegte sich «Irma» nach Nordwesten in Richtung der US-Bundesstaaten Alabama und Tennessee. Bis zum Abend könnte sich das Tief den Prognosen zufolge auflösen. Schätzungen zufolge kamen in der gesamten Region bisher rund 45 Menschen ums Leben. Der Sturm riss in vielen Teilen Floridas Hausdächer herab und kappte Leitungen. Millionen Haushalte waren ohne Strom.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 08:37 Uhr