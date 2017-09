Unfälle : Abgestürzter Bergsteiger erst nach zwei Wochen gefunden

Berchtesgaden (dpa) - Zwei Wochen nach seinem unbemerkten Absturz haben Rettungskräfte am Watzmann die Leiche eines Bergsteigers gefunden. Der leblose Körper des 70-Jährigen lag Polizeiangaben zufolge seit Mitte August in einer Schutt-Wasserrinne an der Ostwand, ehe ihn die Bergwacht gestern fand. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Mann aus Nordrhein-Westfalen auf einer mehrtägigen Tour durch die Bayerischen Alpen unterwegs. Dabei sei er wohl gestürzt und an einer Steilwand 150 bis 200 Meter in die Tiefe gefallen. Seine von ihm getrennt lebende Frau hatte den Mann am Montag als vermisst gemeldet.

von dpa

erstellt am 05.Sep.2017 | 08:11 Uhr