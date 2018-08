Agrar : Acht Länder melden fast drei Milliarden Dürre-Schäden

von dpa

18. August 2018, 12:10 Uhr

Angesichts der wochenlangen Trockenheit haben acht Bundesländer nach einem Zeitungsbericht Dürre-Schäden in Höhe von fast drei Milliarden Euro an die Bundesregierung gemeldet. Allein in Norddeutschland beliefen sich die gemeldeten Schäden auf womöglich 1,933 Milliarden Euro, berichtet die «Neue Osnabrücker Zeitung». Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums wollte sich nicht zu den genannten Schadenszahlen äußern. Über mögliche Bundeshilfen für Bauern soll am Mittwoch entschieden werden. Agrarministerin Klöckner will dann den Erntebericht ins Kabinett bringen.