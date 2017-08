Unfälle : Acht Tote bei Unfall in Großbritannien

Bei der Kollision eines Minibusses mit zwei Lastwagen sind in England acht Reisende ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden bei dem Unfall gestern früh auf der Autobahn nahe Newport Pagnell nordwestlich von London verletzt. Drei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die Fahrer beider Lastwagen wurden den Angaben zufolge festgenommen: Einer habe möglicherweise alkoholisiert am Steuer gesessen, dem anderen werde gefährliche Fahrweise mit Todesfolge vorgeworfen.

von dpa

erstellt am 27.Aug.2017 | 01:41 Uhr