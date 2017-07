Leute : Adele bricht Welttournee kurz vor Ende ab

Popsängerin Adele hat ihre laufende Welttournee kurz vor dem Ende abgebrochen. Als Grund nannte die Sängerin Probleme mit den Stimmbändern. Sie sei am Boden zerstört, hieß es in einer Mitteilung, die in der Nacht auf ihrer Webseite und in sozialen Netzwerken veröffentlicht wurde. Ein Arzt habe ihr bestätigt, dass ihre Stimmbänder angeschlagen seien. Auf ärztlichen Rat hin könne sie am Wochenende keine Konzerte geben. Insgesamt waren vier Konzerte in London zum Tour-Abschluss geplant, zwei davon fanden bereits statt.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 07:25 Uhr