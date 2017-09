Gesellschaft : Älteste Frau der Welt in Jamaika gestorben

Die bislang älteste Frau der Welt ist tot. Die Jamaikanerin Violet Brown sei am Freitag im Alter von 117 Jahren in einem Krankenhaus in Montego Bay gestorben, berichtet die Zeitung «Jamaica Gleaner». Sie sei kurz zuvor wegen Herzrhythmusstörungen und Dehydrierung in die Klinik gebracht worden. Seit die Italienerin Emma Morano im April dieses Jahres gestorben war, galt Brown als die älteste Frau der Welt. Die am 29. November 1899 geborene Italienerin war ebenfalls im Alter von 117 Jahren gestorben.

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 23:26 Uhr