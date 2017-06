Erdbeben : Afghanistan von Erdbeben erschüttert

Afghanistan ist in der Nacht von einem Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert worden. Das teilte das US-Erdbebenzentrum mit. Berichte über Schäden gibt es nicht. Der Erdbebenherd lag in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes in einer Tiefe von 204 Kilometern. In den sozialen Netzwerken berichteten einige Menschen, das Beben sei in der pakistanischen Grenzregion zu spüren gewesen. In den vergangenen zwei Jahren war die Region Badachschan von mehreren schweren Erdbeben erschüttert worden.

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 02:51 Uhr