Konflikte : Akhanli kommt unter Auflagen frei

Einen Tag nach seiner Festnahme darf der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli das Gefängnis in Spanien wieder verlassen - nicht aber Madrid. Akhali kommt unter Auflagen frei, bestätigte sein Anwalt der Deutschen Presse-Agentur. Die Türkei habe jetzt 40 Tage Zeit, einen Auslieferungsantrag in Spanien zu stellen. Dann werde es ein Auslieferungsverfahren mit Anhörung geben. Deutschland kann in das Auslieferungsverfahren nicht direkt eingreifen, sondern nur diplomatisch vorgehen.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 13:03 Uhr