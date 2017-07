Notfälle : Akrobat stürzt bei Musikfestival Dutzende Meter in den Tod

Vor den Augen Tausender Zuschauer ist ein Akrobat bei einem Musikfestival in Madrid Dutzende Meter tief in den Tod gestürzt. Der Mann gehörte zum Rahmenprogramm des prominent besetzten «Mad Cool Festivals». Im Internet kursierten Videos, auf denen zu sehen ist, wie ein Artist in einer Art beleuchtetem Käfig neben der Bühne in den Nachthimmel aufsteigt und dann aus großer Höhe unter Schreien der Zuschauer in die Tiefe stürzt. Aus Sicherheitsgründen sei entschieden worden, mit dem Festivalprogramm fortzufahren, erklärten die Veranstalter.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 04:50 Uhr