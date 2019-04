Konflikte : Aktivisten: 35 Kämpfer bei IS-Angriffen in Syrien getötet

von dpa

20. April 2019, 11:52 Uhr

Bei Angriffen der IS-Terrormiliz in Syrien sind Aktivisten zufolge mindestens 35 Kämpfer regierungstreuer Truppen ums Leben gekommen. Es handele sich um die größten Operationen der Extremisten seit dem Fall der letzten IS-Bastion vor etwa einem Monat, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. IS-Kämpfer hätten in den vergangenen zwei Tagen Ziele in Wüstengebieten im Zentrum und im Osten Syriens angegriffen.