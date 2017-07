Notfälle : Alle Vermissten nach Hauseinsturz bei Neapel tot

Nach dem Einsturz eines Hauses bei Neapel sind alle Vermissten tot. Rettungskräfte machten am Morgen in den Trümmern eine achte Leiche aus. Es sei der leblose Körper eines Achtjährigen, die Leiche seiner Schwester sei vorher geborgen worden, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Grund für den Einsturz des Mehrfamilienhauses in der Ortschaft Torre Annunziata könnten Baumängel gewesen sein. Das Unglück ereignete sich am Freitag.

von dpa

erstellt am 08.Jul.2017 | 09:23 Uhr