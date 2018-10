Waffen : Altmaier: Europa braucht gemeinsame Position gegenüber Riad

von dpa

22. Oktober 2018, 09:18 Uhr

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat nach der Tötung des regimekritischen saudischen Journalisten Jamal Khashoggi eine gemeinsame Haltung Europas gegenüber Saudi-Arabien gefordert. «Nur wenn alle europäischen Länder sich einig sind, dann macht das Eindruck auf die Regierung in Riad», sagte der CDU-Politiker am Montag im ZDF-«Morgenmagazin». Die türkische Regierung wirft dem Regime vor, Khashoggi bei seinem Besuch im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ermordet zu haben. Die Saudis hingegen haben erklärt, Khashoggi sei bei einem Faustkampf gestorben.