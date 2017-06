Leute : Amal und George Clooney sind Eltern geworden

Amal und George Clooney sind Eltern von Zwillingen geworden. Die Babys Ella und Alexander seien am Morgen zur Welt gekommen, teilte Clooneys Sprecher mit. «Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich und es geht ihnen gut», heißt es in der Mitteilung. «George ist betäubt und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen», geht der Text witzelnd weiter. Amals Schwangerschaft war Anfang des Jahres offiziell bekannt geworden.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 18:54 Uhr