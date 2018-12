Telekommunikation : Anklage wirft Huawei-Finanzchefin Betrug vor

von dpa

07. Dezember 2018, 21:50 Uhr

Der festgenommenen Finanzchefin des chinesischen Tech-Konzerns Huawei, Meng Wanzhou, wird Betrug vorgeworfen. US-Ermittler beschuldigten sie, über eine Firma namens Skycom Geschäfte mit dem Iran gemacht und so Sanktionsrecht verletzt zu haben, sagte ein Anwalt der kanadischen Staatsanwaltschaft bei einer Anhörung. Die USA fordern Mengs Auslieferung. Die Huawei-Managerin war am Samstag auf Betreiben der US-Behörden in Kanada festgenommen worden. Die konkreten Vorwürfe gegen sie waren bislang unklar, weil es eine Informationssperre gab.