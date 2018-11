Menschenrechte : Anzeige gegen saudischen Kronprinzen vor G20-Gipfel

von dpa

27. November 2018, 01:42 Uhr

Eine Menschenrechtsorganisation hat in Argentinien Anzeige gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman erstattet. Der Prinz solle wegen der Folterung und Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi bei seiner Teilnahme am bevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires verhaftet werden. Das beantragte Human Rights Watch bei einem Bundesgericht der argentinischen Hauptstadt. Vertreter der mächtigsten Industrie- und Schwellenländer kommen am Freitag und Samstag in Buenos Aires zu ihrem Gipfel zusammen.