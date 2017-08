Arbeitsmarkt : Arbeitslosenzahl steigt im August auf 2,54 Millionen

Aufgrund der Sommerpause ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im August auf 2,54 Millionen gestiegen. Das ist der niedrigste Wert in einem August seit der Wiedervereinigung. Im Vergleich zum Juli nahm die Zahl der Erwerbslosen damit um 27 000 zu, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Gegenüber dem Vorjahr ging die Zahl der Jobsucher dagegen um 139 000 zurück. Der Arbeitsmarkt entwickle sich weiterhin positiv, sagte BA-Chef Detlef Scheele.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 10:03 Uhr