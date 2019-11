Leute : Ariana Grande klagt über Schmerzen und sagt Auftritt ab

Avatar_prignitzer von dpa

18. November 2019, 03:54 Uhr

US-Sängerin Ariana Grande, seit Monaten auf Welttournee, hat wegen gesundheitlicher Probleme einen Auftritt abgesagt. Es tue ihr so leid, aber sie müsse das für den Abend geplante Konzert in Lexington im US-Bundesstaat Kentucky canceln, sagte Grande in einer Videobotschaft auf Instagram. Sie habe sich am Morgen zehn mal schlechter gefühlt und sie könne kaum schlucken. Am Vortag hatte die Sängerin ihren Fans bereit mitgeteilt, dass sie «große Schmerzen» habe. «Ich bin immer noch sehr krank», klagte Grande. Seit ihrer letzten Show in London fühle sie sich schlecht.