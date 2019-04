Notfälle : Armin Laschet: Amokfahrt von Münster traf Menschen ins Herz

von dpa

07. April 2019, 12:51 Uhr

Ein Jahr nach der Amokfahrt von Münster hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sein Mitgefühl ausgedrückt. Die Tat von Münster habe viele Menschen in ganz NRWins Herz getroffen, schrieb Laschet in einem Tweet der Staatskanzlei.Münster stehe wie kaum ein zweiter Ort für Frieden und Friedlichkeit. Vor einem Jahr war ein psychisch labiler Deutscher mit seinem Kleinbus in den Außenbereich eines Restaurants gerast. Vier Menschen wurden getötet, über 20 verletzt. Danach erschoss sich der Mann. Die Stadt gedenkt heute mit einem ökumenischen Gottesdienst der Tat.