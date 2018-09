Tarife : Auch Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland streiken

von dpa

27. September 2018, 16:49 Uhr

Zusammen mit den Piloten wollen auch die Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland morgen ganztägig in den Streik treten. Die Gewerkschaft Verdi rief die rund 1000 Flugbegleiter zu dem bundesweiten Ausstand aus. Sie begründete den Streik mit den nach ihrer Ansicht völlig unzureichenden Angebot der irischen Fluggesellschaft im derzeitigen Tarifkonflikt. Mehrere Gewerkschaften in Europa hatten bereits zuvor zum Streik bei Ryanair aufgerufen. Knapp 200 Flüge wurden vorab gestrichen.