Fußball : Aufenthaltsverbot für Frankfurt-Fans in Marseille

von dpa

18. September 2018, 14:47 Uhr

Vor dem Europa-League-Auftaktspiel von Eintracht Frankfurt in Marseille hat die zuständige Präfektur ein Aufenthaltsverbot für Fans des DFB-Pokalsiegers im gesamten Stadtgebiet erlassen. Am Donnerstag dürfen demnach von 8.00 Uhr bis 24.00 Uhr keine Eintracht-Fans in die südfranzösische Metropole kommen. Verstöße gegen das Aufenthaltsverbot können Haftstrafen ound empfindlich hohe Geldstrafen nach sich ziehen. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.