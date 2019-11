Luftverkehr : Aufsichtsrat tagt zu BER-Eröffnungstermin

Avatar_prignitzer von dpa

29. November 2019, 10:51 Uhr

Der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ist zusammengetreten, um über den Eröffnungstermin für den BER zu beraten. Geplant ist, den neuen Hauptstadtflughafen nach mehreren Verschiebungen im Oktober 2020 in Betrieb zu nehmen. Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup wollte den konkreten Termin zunächst im Aufsichtsrat vorstellen und dann veröffentlichen. Er will den Umzug vom Flughafen Tegel zum Neubau in Schönefeld auf etwa zwei Wochen verteilen.