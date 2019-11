Buntes : Auktion in Japan: Schneekrabbe für 42 000 Euro versteigert

Avatar_prignitzer von dpa

07. November 2019, 12:44 Uhr

Tokio (dpa) – Eine 1,24 Kilogramm schwere Schneekrabbe hat bei einer Auktion im Westen Japans einen Rekordpreis von umgerechnet 42 000 Euro erzielt. Das Krustentier wurde von einem Fischgroßhändler in der Stadt Tottori ersteigert und soll nun an ein Restaurant in der Hauptstadt Tokio weiterverkauft werden, berichteten örtliche Medien. Es sei im Japanischen Meer vor der Küste der gleichnamigen Präfektur Tottori gefangen worden. Schneekrabben - ihr weißes Fleisch ist etwas süßer als das anderer Krabben - gelten als Delikatesse.