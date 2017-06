Konflikte : Außenminister Gabriel für Friedensgespräche mit Taliban

Nach den jüngsten Anschlägen in Afghanistan mit Dutzenden Toten hat sich Außenminister Sigmar Gabriel für Friedensgespräche mit den Taliban ausgesprochen. Frieden schließe man nicht mit Freunden, sondern mit Feinden, sagte der SPD-Politiker der «Bild am Sonntag». Für einen Friedensschluss in Afghanistan müsse auch mit den Taliban verhandelt werden. Er warb zugleich dafür, das deutsche Engagement in dem Land nicht zu reduzieren. Bei zwei Anschlägen in Afghanistan waren in den vergangenen Tagen mehr als 100 Menschen getötet worden.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 04:47 Uhr