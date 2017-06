Terrorismus : Außenminister Gabriel: Stehen an der Seite Großbritanniens

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat der Opfer des Terroranschlags von London gedacht und Großbritannien die Unterstützung Deutschlands zugesagt. «Wir sind in Gedanken bei den Opfern, ihren Familien und allen in dieser wunderbaren, mutigen Stadt», so Gabriel. Großbritannien sei einmal mehr vom Terror getroffen worden. Einmal mehr sei der Anschlag auf Menschen gerichtet gewesen, die einfach nur einen vergnüglichen Abend verbringen wollten. Für die Brutalität und Hinterhältigkeit solcher Verbrechen könne es keinerlei Rechtfertigung geben.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 13:11 Uhr