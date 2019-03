International : Außenminister Maas zu Gesprächen in Afghanistan gelandet

von dpa

10. März 2019, 18:59 Uhr

Außenminister Heiko Maas ist zu Gesprächen über politische Friedensbemühungen und den Nato-Militäreinsatz in Afghanistan gelandet. Der SPD-Politiker traf in Masar-i-Scharif im Norden des Landes ein. Treffen sind auch im Nachbarland Pakistan geplant. «Mit der Reise nach Afghanistan und Pakistan wollen wir ein klares Zeichen setzen: Deutschland steht zu seiner Verantwortung, die wir als zweitgrößter Geber und Truppensteller in Afghanistan übernommen haben», sagte Maas. Deutschland beteiligt sich an der Nato-Ausbildungsmission in Afghanistan mit bis zu 1300 Soldaten.