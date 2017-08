Kriminalität : Autos von Bundestagsabgeordneter Michelle Müntefering in Flammen

In Herne in Nordrhein-Westfalen haben in der Nacht zwei Autos der SPD-Bundestagsabgeordneten Michelle Müntefering gebrannt. Das Privatauto der Politikerin sowie ein Auto der SPD standen in Flammen, wie die Polizei Bochum mitteilte. Sie geht von Brandstiftung aus. Nach den Tätern wird gesucht, auch mit einem Hubschrauber gesucht, bislang allerdings ohne Erfolg. Ob die Tat einen politischen Hintergrund hat, ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:07 Uhr