Kriminalität : Baby getötet - Lebensgefährte der Mutter verdächtig

von dpa

erstellt am 25.Dez.2017 | 18:40 Uhr

Ein erst drei Monate altes Baby ist am 1. Weihnachtsfeiertag im badischen Laufenburg getötet worden. Tatverdächtig ist der Lebensgefährte der Mutter. Der 36-Jährige habe selbst bei der Polizei angerufen und berichtet, dass er ein Kind umgebracht habe, teilte die Freiburger Polizei mit. Die Mutter des Säuglings war zur Tatzeit nicht Zuhause. Polizeibeamte fanden in der Wohnung des Mannes das tote Kind. Der offensichtlich unter Medikamenteneinwirkung stehende und verletzte 36-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.