Notfälle : Baby-Skelett in Blumentopf gefunden

von dpa

20. Februar 2019, 11:47 Uhr

Die Polizei hat bei einer 27 Jahre alten Frau in Rostock das Skelett eines Neugeborenen in einem Blumentopf gefunden. Wann das Baby gestorben ist und was die genaue Todesursache war, wird derzeit noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft. Bisher gebe es aber keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Die Ermittler hatten einen Hinweis von einer Angehörigen erhalten, dass die Frau ein von ihr tot geborenes Kind in ihrer Wohnung aufbewahrt.