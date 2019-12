Klima : Bahn: Thunberg saß bei Zugfahrt auch in der Ersten Klasse

Avatar_prignitzer von dpa

15. Dezember 2019, 14:43 Uhr

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat nach Angaben der Bahn bei ihrer Zugfahrt durch Deutschland auf dem Rückweg in ihre schwedische Heimat auch einen Sitzplatz in der Ersten Klasse benutzt. Demnach reiste Thunberg von Frankfurt nach Hamburg - zwischen Kassel und Hamburg auf einem Sitzplatz in der Ersten Klasse, wie die Bahn mitteilte. Thunberg hatte auf Twitter ein Foto gestellt, das sie mit viel Gepäck auf dem Boden eines ICE zeigt. Sie sei unterwegs «in überfüllten Zügen durch Deutschland».