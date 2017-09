Unfälle : Bahnunfall in der Schweiz - etwa 30 Verletzte

Bei einem Rangierunfall in einem Bahnhof sind in der Schweiz etwa 30 Menschen verletzt worden. In den Unfall verwickelt seien zwei Züge der bei Touristen beliebten Matterhorn-Gotthard-Bahn, sagte eine Polizeisprecherin. Das Unglück passierte im Bahnhof von Andermatt. Ob und wie viele Ausländer aus welchen Ländern unter den Verletzten sind, konnte die Sprecherin noch nicht sagen.

von dpa

erstellt am 11.Sep.2017 | 14:29 Uhr