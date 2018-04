Musik : Barbara Schöneberger findet Echo-Aus «völlig richtig»

von dpa

26. April 2018, 07:45 Uhr

Die mehrfache Echo-Moderatorin Barbara Schöneberger kann die Abschaffung des Musikpreises nachvollziehen. «Völlig richtig. Selber schuld, dass es jetzt so kommen musste. Das hätte man vorher auch anders hinkriegen können», sagte die Entertainerin am Rande der Parfümpreisverleihung «Duftstars» in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. «Aber ehrlich gesagt sind wir nach der Aktion alle der Meinung, dass der Echo so nicht weiter existieren konnte.»