Leute : «Barefoot» an der Ostsee - Til Schweiger eröffnet Hotel

Timmendorfer Strand (dpa) - Filmemacher Til Schweiger hat sein erstes Hotel eröffnet. Prominente Gäste aus Kino und TV kamen am Abend zur Party im «Barefoot»-Hotel in Timmendorfer Strand. Schauspieler wie Heiner Lauterbach, Herbert Knaup und Tim Wilde checkten ebenso in die neue Herberge an der Ostsee ein wie TV-Journalistin Anja Reschke und Franziska Weisz. Sie ermittelt wie Schweiger im «Tatort», allerdings an der Seite von Wotan Wilke Möhring. Hunderte Gäste waren eingeladen, einige Schaulustige warteten hinter den Absperrungen.

von dpa

erstellt am 27.Mai.2017 | 22:46 Uhr