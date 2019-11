Einzelhandel : Bargeld und Gutscheine bleiben Weihnachtsgeschenk-Hits

Avatar_prignitzer von dpa

11. November 2019, 06:55 Uhr

Auch in diesem Jahr werden unter dem Weihnachtsbaum einer Umfrage zufolge statt liebevoll ausgesuchter Geschenke sehr häufig Geld und Gutscheine zu finden sein. Mehr als jeder zweite Verbraucher in Deutschland will auf diese Weise der Gefahr entgehen, bei der Geschenkauswahl danebenzugreifen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Unternehmensberatung Ernst & Young hervor. Lebensmittel und Süßwaren belegten bei der Umfrage Rang zwei. Bücher und E-Books folgten auf dem dritten Platz.