Notfälle : Baum kracht während Grillparty in Haus

Während einer Gartenparty ist in Mülheim an der Ruhr ein 20 Meter großer Baum umgestürzt und in ein Haus gekracht. Die Bewohner und ihre Gäste hatten das kleine Holzhaus am Abend verlassen, um im Garten zu grillen. Die Feiernden kamen mit dem Schrecken davon. Die Bewohner durften ihr Haus nicht mehr betreten. Sie kamen bei Bekannten unter.

von dpa

erstellt am 14.Aug.2017 | 04:12 Uhr