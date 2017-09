Fußball : Bayern-Chef Rummenigge plädiert für Geduld beim Videobeweis

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 03:13 Uhr

Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge plädiert für Geduld beim Videobeweis. Ein seriöses Urteil über das zu dieser Saison in der Fußball-Bundesliga eingeführte Hilfsmittel für den Schiedsrichter sei frühestens in der Rückrunde zu fällen. «Wir haben eine Testphase. Es war zu erwarten, dass das Thema anfangs Kinderkrankheiten hat. Wir sollten das frühestens im Januar, Februar oder März analysieren», äußerte der Vorstandsvorsitzende des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Abend im TV-Sender Eurosport.