Fußball : Bayern gegen Neymars PSG, BVB gegen Real, Leipzig im Glück

Der FC Bayern gegen 222-Millionen-Euro-Neuzugang Neymar und Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund mal wieder gegen Real Madrid und Debütant Leipzig mit Losglück: Das Bundesliga-Trio bekam bei der Champions League-Gruppenauslosung in Monaco attraktive, aber machbare Aufgaben zugeteilt. Der deutsche Fußball-Meister aus München trifft in Gruppe B neben PSG auf den RSC Anderlecht und Celtic Glasgow. Für den BVB geht die Reise zu Real, Tottenham Hotspur und Apoel Nikosia. Der deutsche Vize-Meister RB Leipzig bekommt es in Gruppe G mit AS Monaco, dem FC Porto und Besiktas Istanbul zu tun.

von dpa

erstellt am 24.Aug.2017 | 19:17 Uhr