Fußball : Bayern München verliert gegen Bayer Leverkusen 1:2

Avatar_prignitzer von dpa

30. November 2019, 20:31 Uhr

Der Bayern München hat die erste Niederlage unter Interimstrainer Hansi Flick kassiert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister unterlag vor heimischer Kulisse Bayer Leverkusen mit 1:2. Beide Gäste-Tore erzielte Leon Bailey. Thomas Müller hatte zwischenzeitig für den Ausgleich gesorgt. Ab der 82. Minute spielten die Münchner in Überzahl nach einer Roten Karte gegen Leverkusen-Profi Jonathan Tah. Trotz einer Vielzahl an Chancen gelang den Gastgebern aber nicht der erneute Ausgleich. In der Tabelle belegen die Bayern den vierten Platz mit 24 Punkten.