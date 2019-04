Fußball : Bayern nach 5:4 gegen Heidenheim im Pokal-Halbfinale

von dpa

03. April 2019, 20:28 Uhr

Der FC Bayern hat sich in einem turbulenten Spiel ins Halbfinale des DFB-Pokals gezittert. In Unterzahl gewannen die Münchener nach einem 1:2-Rückstand noch 5:4 gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Torjäger Robert Lewandowski schoss den Favoriten in der 84. Minute per Handelfmeter in die nächste Runde.