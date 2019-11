Bildung : Bayern steigt aus geplantem Nationalen Bildungsrat aus

Avatar_prignitzer von dpa

24. November 2019, 14:08 Uhr

Bayern steigt aus dem geplanten Nationalen Bildungsrat aus. Das bestätigte die bayerische Staatskanzlei. «Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde», sagte Ministerpräsident Markus Söder dem BR. Den Aufbau des Nationalen Bildungsrats hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Er soll aus Experten und Vertretern von Bund und Ländern bestehen, die sich um die Unterschiede bei der Bildung zwischen den Ländern unddie Vergleichbarkeit des Abiturs kümmern.