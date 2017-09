Fußball : Bayern übernimmt Tabellenführung

von dpa

erstellt am 19.Sep.2017 | 22:45 Uhr

Titelverteidiger Bayern München hat zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti gewann zum Auftakt des 5. Spieltags am Abend das Spitzenspiel bei Schalke 04 mit 3:0. Zu einem Teilerfolg kam der neue Trainer Martin Schmidt mit dem VfL Wolfsburg beim 1:1 gegen das noch sieglose Werder Bremen. Der FC Augsburg feierte mit dem 1:0 gegen RB Leipzig bereits den dritten Sieg in Serie. Borussia Mönchengladbach setzte im ersten Spiel des Abends den Aufwärtstrend mit einem 2:0 gegen den VfB Stuttgart fort.