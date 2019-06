Fußball : Bayern und Hertha eröffnen Bundesligasaison

von dpa

28. Juni 2019, 14:24 Uhr

Bayern München eröffnet die neue Saison in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC. Der Titelverteidiger hat am 16. August Heimrecht. Für Vizemeister Borussia Dortmund geht es ebenfalls vor heimischer Kulisse los. Der BVB empfängt den FC Augsburg. Knackige Startaufgaben erhielten die drei Aufsteiger: Union Berlin empfängt RB Leipzig. Der SC Paderborn muss bei Bayer Leverkusen ran, der 1. FC Köln gastiert beim VfL Wolfsburg. Die Zweitliga-Saison startet gleich mit einem Kracher. Am 26. Juli treffen die Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 aufeinander.