Innere Sicherheit : Bayern will bundesweite Schleierfahndung

Vor der Innenministerkonferenz in Dresden dringt das Land Bayern auf die Einführung der Schleierfahndung in ganz Deutschland. Dass immer noch drei Länder keine verdachtsunabhängigen Kontrollen zuließen, sei eine «eklatante Sicherheitslücke, die unbedingt geschlossen werden muss», sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der «Rheinischen Post». Er rief dazu auf, die Schleierfahndung in den Grenzregionen weiter auszubauen. Verstärkt genutzt werden müsse sie auch auf Verkehrswegen von internationaler Bedeutung und im Umfeld von Flughäfen, Bahnhöfen und Rastanlagen.

von dpa

erstellt am 12.Jun.2017 | 03:14 Uhr