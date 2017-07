Brände : Bekannter Londoner Markt steht in Flammen

In London ist ein großer Brand ausgebrochen. Mehr als 70 Feuerwehrleute kämpften mit zehn Löschfahrzeugen am frühen Morgen gegen ein Feuer im Camden Market, einer bekannten Touristenattraktion. Das Feuer brach in einer Markthalle im Camden Lock Market aus, der erste, zweite und dritte Stock sowie das Dach des Gebäudes stünden in Flammen. Ein Polizeisprecher sagte, es sei unbekannt, ob es Verletzte gäbe. Über den Grund für das Feuer gab es zunächst keine Informationen. Erst Mitte Juni war in London ein 24-stöckiges Hochhaus abgebrannt. Mindestens 80 Menschen starben.

von dpa

erstellt am 10.Jul.2017 | 03:43 Uhr