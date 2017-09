Raumfahrt : Bemannte Sojus zur Internationalen Raumstation gestartet

Eine russische Sojus-Rakete ist mit drei Raumfahrern zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Wie geplant hob die Trägerrakete am Abend um 23.17 Uhr vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan ab. Das zeigten TV-Bilder der Nasa. An Bord der Sojus-Raumkapsel sind die Nasa-Astronauten Joseph Acaba und Mark Vande Hei sowie der russische Kosmonaut Alexander Misurkin. Sie werden nach einem sechsstündigen Flug gegen 04.58 Uhr auf der ISS erwartet und bilden die neue Langzeitbesatzung der ISS.

von dpa

erstellt am 13.Sep.2017 | 01:30 Uhr