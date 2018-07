Luftverkehr : BER: Finanzplan für Ausbau unklar

von dpa

13. Juli 2018, 20:02 Uhr

Die Finanzierung des künftigen Hauptstadtflughafens BER nach seiner Eröffnung ist weiterhin unklar. Der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft hat einen geplanten Beschluss vertagt. Es geht um Darlehen in Höhe von 508 Millionen Euro, die vom 2020 an gebraucht werden. Laut Flughafenchef Lütke Daldrup steht der Eröffnungstermin Oktober 2020 dank des erkennbaren Baufortschritts auf - so wörtlich - soliden Füßen. Für die Flughäfen Tegel und Schönefeld ernannte der Aufsichtsrat einen neuen Betriebsleiter. Der selbstständige Berater und Flughafenplaner Patrick Muller übernimmt den Posten.