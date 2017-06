Unfälle : Bergdrama in Österreich: Retter stürzt bei Bergung in den Tod

Bei einer missglückten Bergung zweier Alpinisten in Österreichs Bergen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Paar geriet in der Steiermark in Not und alarmierte Einsatzkräfte, wie die Polizei mitteilte. Beim Versuch, die Sportler mittels Helikopter zu retten, stürzte ein Alpinpolizist gemeinsam mit den Bergwanderern aus beträchtlicher Höhe in eine Schlucht. Der Polizei zufolge löste sich das Seil des Hubschraubers, als alle Beteiligten gemeinsam hochgezogen werden sollten. Der Flugretter und die Frau starben noch am Berg. Der Wanderer wurde schwer verletzt.

von dpa

erstellt am 04.Jun.2017 | 22:42 Uhr