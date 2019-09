Bildung : Bericht: Immer mehr Einser-Abiturienten

Avatar_prignitzer von dpa

16. September 2019, 06:11 Uhr

Immer mehr Schüler in Deutschland schließen ihr Abitur mit einer Eins vor dem Komma ab. Hatte 2008 noch jeder fünfte Schulabsolvent einen Notenschnitt von mindestens 1,9, war es 2018 bereits mehr als jeder vierte, wie die «Rheinische Post» unter Berufung auf eine von ihr durchgeführte Umfrage in allen 16 Bundesländern berichtete. Was für viele Schüler positiv ist, bewertet der Deutsche Hochschulverband negativ. «Qualität muss Vorrang vor Quantität haben», sagte DHV-Sprecher Matthias Jaroch. Schon heute fehlten den Studienanfängern häufig wichtige Grundkenntnisse.