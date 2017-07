G20 : Bericht: Merkel und Trump treffen sich schon am Donnerstag

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich einem Medienbericht zufolge schon vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg mit US-Präsident Donald Trump treffen. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland wollen Merkel und Trump in Hamburg zu einem Vorgespräch zusammenkommen. Dabei soll es unter anderem um eine gemeinsame Initiative zur Eindämmung der Terrorgefahr sowie zur künftigen Finanzierung von UN-Friedensmissionen gehen, wie das RND unter Berufung auf deutsche Regierungskreise berichtet.

von dpa

erstellt am 03.Jul.2017 | 06:24 Uhr